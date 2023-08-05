Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні $1,55 мільярда фінансової допомоги

Від початку великої війни Німеччина надала $1,55 млрд фінансової допомоги для України. Левова частина фінансування була спрямована у формі грантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Фінансова, військова та гуманітарна допомога є надзвичайно важливими для ефективного протистояння агресії. І Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій рф», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрівся з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччина в Україні Мартіном Єґером.

Крім того, було обговорено питання поточної економічної ситуації, фінансові виклики під час воєнного стану, шлях європейської інтеграції України та ініціатива ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) для надання підтримки, співпраця з МВФ, а також потреби у наступний бюджетний період.

Мартін Єґер запевнив, що Німеччина і надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі з агресором.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на кінець липня 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів.