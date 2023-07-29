З початку року міжнародна бюджетна допомога склала $25,3 мільярдів

Станом на кінець липня до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів. Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, пише Ліга.

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Хто найбільший донор

«Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав $11,43 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США — $7,2 млрд грантових коштів. Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП», — наголосила Роксолана Підласа.

Крім того, з початку року $3,59 млрд надійшло до бюджету від Міжнародного валютного фонду, $1,76 млрд — від Канади.

У 2022 році міжнародна бюджетна допомога склала $32,3 млрд. З них від США — $11,99 млрд, ЄС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канади — $1,89 млрд.

Нагадаємо

Нацбанк очікує, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. Ці надходження стримають розширення дефіциту поточного рахунку, що цього року становитиме 6,5% ВВП, та забезпечать з надлишком його фінансування.