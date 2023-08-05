Збиток Coinbase, Worldcoin налагодить виробництво Orb: що нового на ринку криптовалют

Coinbase відзвітувала про збитки у другому кварталі 2023 року у розмірі $97 мільйонів

Чистий збиток Coinbase у другому кварталі 2023 року склав $97 млн або $0,42 на акцію, що виявилося помітно кращим за очікування аналітиків ($0,76). У післяторгову сесію цінні папери подешевшали на 1%. З початку року акції Coinbase зросли у ціні на 156,4%.

За аналогічний період 2022 року компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $1,1 млрд, у першому кварталі 2023 року — $78,9 млн. Негативна динаміка тривала шостий квартал поспіль.

Чистий виторг у квітні-червні скоротився з торішніх $808,3 млн до $707,9 млн при прогнозі в $628 млн.

Компанія Block Джека Дорсі продала у другому кварталі 2023 року біткоїнів на $2,39 мільярда

У другому кварталі 2023 року дохід Block (раніше Square) від продажу біткоїна через додаток Cash App склав $2,39 млрд. Операції принесли платіжній компанії Джека Дорсі валовий прибуток у розмірі $44 млн.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року показники збільшилися на 33,5% та 7,3% відповідно. У січні-березні виручка від продажу біткоїнів склала $2,2 млрд.

Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $123 млн за валового прибутку в $1,87 млрд.

Block не проводила переоцінку придбаних біткоїнів. Станом на 30 червня позиція у першій криптовалюті оцінювалася у $245 млн.

Worldcoin налагодить виробництво пристроїв Orb для сканування очей

Виробництво та експлуатація скануючих райдужну оболонку пристроїв Orb від Worldcoin можуть стати децентралізованими. Про це заявив співзасновник компанії Алекс Бланія у подкасті The Scoop.

За його словами, виробничі стимули будуть вплетені у токеноміку проєкту. Проте, відкрите виробництво Orbs несе ризики несанкціонованого збору даних третіми особами, зазначив розробник.

Раніше Worldcoin оприлюднив деталі дизайну пристроїв, що верифікують, тому інші організації теоретично можуть створити власні версії.

«Це буде схоже на майнінг біткоїна, який видобувають для захисту мережі, де виробники також зароблятимуть WLD з кожним Orb, який вони створюють і передають у роботу», — зазначив Бланія.

Весь наступний рік Worldcoin присвятить децентралізації та організації масового виробництва пристроїв для сканування сітківки. Бланія додав, що у створенні пристроїв може брати участь ціла низка виробників: від невеликих компаній до технологічних гігантів.

Читайте також: Worldcoin: як заробити монету на загляданні у срібну кулю

Обвинувачені у відмиванні криптовалюти, вкраденої з біржі Bitfinex у 2016 році, визнали провину

Ілля Ліхтенштейн та Хезер Морган, звинувачені у відмиванні пов'язаних зі зломом біржі Bitfinex у 2016 році біткоїнів на мільярди доларів, визнали провину. Про це повідомляє Мін'юст США.

Ліхтенштейн визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, йому загрожує 20 років ув'язнення. При цьому він, як і раніше, заперечує свій зв'язок зі зломом торгової платформи.

Морган погодилася зі звинуваченнями у змові з метою відмивання грошей та з метою обману США. Їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн отримав доступ до мережі Bitfinex за допомогою «передових інструментів хакерів». Він здійснив понад 2 000 транзакцій, перевівши 119 754 BTC з біржі на власний гаманець. Після цього обвинувачений видалив облікові дані доступу та інші файли журналів відвідувань.

Разом із дружиною вони відмивали кошти безліччю способів — від використання вигаданих осіб та сервісів мікшування до відкриття бізнес-рахунків та купівлі золотих монет.

Частина матеріалів судової справи засекречена.

Влада США затримала Іллю Ліхтенштейна та Хезер Морган у лютому 2022 року. У подружжя вилучили 94643 BTC ($3,6 млрд на той момент) з вкрадених у біржі 119754 BTC.

У липні 2023 року Міністерство внутрішньої безпеки США повернуло Bitfinex частину викрадених коштів — 6,917 BCH і $312 219,7 готівкою.