Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на більше ніж $100 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 31 липня по 4 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $2,03 млн і продав $460,31 млн. Чистий продаж валюти становив $458,28 млн проти $349,33 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $108,95 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $192,37 млн;

продав $14 741,38 млн.

Чистий продаж валюти становив $14 549,01 млн.

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