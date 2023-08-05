Національний банк протягом тижня, з 31 липня по 4 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $2,03 млн і продав $460,31 млн. Чистий продаж валюти становив $458,28 млн проти $349,33 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на більше ніж $100 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $108,95 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $192,37 млн;
- продав $14 741,38 млн.
Чистий продаж валюти становив $14 549,01 млн.
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Джерело: Мінфін
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