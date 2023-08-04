Україна цьогоріч вже залучила $28 мільярдів підтримки від партнерів — Шмигаль

У 2023 році Україна залучила $28 млрд підтримки від партнерів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

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За його словами, від ЄС Україна отримала більше ніж $11 млрд, від США — понад $8 млрд.

Шмигаль зазначив, що наразі наша держава готує «План для України» в межах реалізації програми Ukraine Facility від ЄС. Це програма на чотири роки в розмірі 50 млрд євро для підтримки країни.

«На чотири роки розрахована й програма МВФ — $15,6 млрд, які будуть допомагати нам профінансувати дефіцит бюджету, та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на $115 млрд», — додав прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Національний банк очікує, що цьогоріч міжнародна допомога сягне $42 млрд.