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4 серпня 2023, 14:39 Читать на русском

Витрати рф на війну зросли до третини всіх видатків бюджету — Reuters

Росія до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів ($102 млрд), що становить третину державного бюджету рф. Про це повідомляє Reuters з посиланням на закритий урядовий документ про розподіл бюджетних видатків.

Росія до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів ($102 млрд), що становить третину державного бюджету рф.
Фото: dialog.ua

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У першому півріччі 2023 року росія вже витратила на оборону 5,59 трлн рублів ($54 млрд), або на 12% більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік. Це 37,3% (за планом було 17,1%) сумарних видатків бюджету за півріччя (14,97 трлн рублів) та 19,2% всього річного бюджету.

Майже весь (97,1%) ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті. Такої високої частки військових витрат у росії не було понад десять років, а швидше за все й більше. Максимально вона сягала 23%.

В агентстві зазначили, що в закон про бюджет на 2023 рік було закладено 4,91 трлн рублів за статтею «національна оборона», що в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
matroskin
matroskin
4 серпня 2023, 15:14
#
Сьогодні Шмигаль заявив, що Україна тратить на ЗСУ в півтора рази більше ніж весь бюджет.
https://news.finance.ua/ua/2-trln-na-zsu-shmyhal-rozpoviv-pro-vytraty-ukrainy-na-viynu-z-rf
Так що у них «до третини» не є оптимістичною новиною.
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0
mytnyk
mytnyk
4 серпня 2023, 15:24
#
У нас є міжнародна допомога, якої у рашки немає
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