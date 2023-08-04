Витрати рф на війну зросли до третини всіх видатків бюджету — Reuters

Росія до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів ($102 млрд), що становить третину державного бюджету рф. Про це повідомляє Reuters з посиланням на закритий урядовий документ про розподіл бюджетних видатків.

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У першому півріччі 2023 року росія вже витратила на оборону 5,59 трлн рублів ($54 млрд), або на 12% більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік. Це 37,3% (за планом було 17,1%) сумарних видатків бюджету за півріччя (14,97 трлн рублів) та 19,2% всього річного бюджету.

Майже весь (97,1%) ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті. Такої високої частки військових витрат у росії не було понад десять років, а швидше за все й більше. Максимально вона сягала 23%.

В агентстві зазначили, що в закон про бюджет на 2023 рік було закладено 4,91 трлн рублів за статтею «національна оборона», що в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.