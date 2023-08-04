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4 серпня 2023, 14:02 Читать на русском

У НБУ прогнозують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року

Національний банк розраховує, що мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ триватиме до 2025 року та, своєю чергою, стримуватиме інфляцію. Про це йдеться в новому «Інфляційному звіті» НБУ.

Національний банк розраховує, що мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ триватиме до 2025 року та, своєю чергою, стримуватиме інфляцію.
Фото: te.20minut.ua

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Нацбанк нагадав, що мораторій на підвищення тарифів розповсюджується на такі житлово-комунальні послуги, як газ, гаряча вода та опалення.

Тарифи на електроенергію для домогосподарств у червні підвищилися дещо більше, ніж очікував НБУ, однак це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції.

Наразі річні темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 12,5%. Але вже у 2024 році інфляція зросте до 15% насамперед через підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ та подальше подорожчання тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів.

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У 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться до 19% - передусім на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та об'єктивної необхідності їхнього підвищення.

«З огляду на високу соціальну значущість цього питання очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме впродовж кількох років разом із розширенням соціальної підтримки», — зазначили в Нацбанку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Антон Куминов
Антон Куминов
4 серпня 2023, 14:09
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