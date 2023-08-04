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4 серпня 2023, 11:32 Читать на русском

Нацбанк прогнозує зростання зарплат в Україні

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. Прогноз Національного банку дещо покращений у порівнянні з квітнем, коли регулятор очікував зростання реальної зарплати на 3,7%. Про це йдеться в новому «Інфляційному звіті» НБУ.

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.
Фото: slovoidilo.ua

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Зарплата

За прогнозом Нацбанку:

  • у 2024 році номінальна зарплата зросте на 16,1%, реальна — на 5,2%,
  • у 2025 році номінальна зарплата зросте на 12,8%, реальна — на 5,4%.

Також НБУ прогнозує, що у 2024 році мінімальна зарплата зросте з 6 700 грн до 7 665 грн, а у 2025 році - до 8 200 грн.

За даними регулятора, конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників разом із пожвавленням економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим, зумовили певне поліпшення фінансового стану домогосподарств.

Опосередковані оцінки за податковими даними, а також за зарплатами, що пропонуються у вакансіях на сайтах пошуку роботи, свідчать щонайменше про подальше зростання номінальної оплати праці. А за даними щодо виплат зарплат на картки банків — зростала й оплата праці у реальному вимірі. Це зокрема пояснюється й сповільненням інфляції.

Як і раніше, вагому підтримку доходам населення надавали соціальні виплати із бюджету та індексація пенсій.

НБУ прогнозує, що відновлення економіки зумовлюватиме подальше пожвавлення попиту на робочу силу, що на тлі все ще високої інфляції підтримуватиме значні темпи росту номінальних трудових доходів, особливо в секторах, де виникатиме дефіцит кваліфікованої робочої сили. У повоєнний час цьому додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за мобільну робочу силу.

«Підвищення трудових доходів у реальному вимірі відновиться в поточному році, проте темпи залишатимуться доволі низькими через усе ще високу інфляцію та повільне зростання продуктивності», — йдеться у звіті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що середня заробітна плата за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
4 серпня 2023, 12:23
#
Насколько тогда поднимут цены и тарифы?
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