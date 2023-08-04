Курс валют на 4 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 4 серпня, на готівковому ринку курс долара у покупці зріс на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,95−37,50 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,50, євро — 41,22−41,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,04−40,43 грн/євро.

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