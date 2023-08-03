Гральний бізнес у липні сплатив майже 400 мільйонів гривень податків

У липні державний бюджет отримав 395,6 млн грн податків від грального бізнесу. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

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За його словами, це вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік, але порівняно з березнем 2023-го, коли до бюджету надійшло 482 млн грн, показник впав майже на 100 млн грн (-17,9%).

«Вже бачу, що за деякими операторами велике падіння з ПДФО з виграшу», — додав нардеп.

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