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3 травня 2023, 14:57 Читать на русском

Гральний бізнес у квітні сплатив податків на 452 мільйони

У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу.
Фото: slovoidilo.ua

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«Гральний бізнес за квітень сплатив 452 млн грн. Це значно краще ніж було, але враховуючи дані Нацбанку про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися», — зазначив він.

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Нагадаємо

У березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше ніж за весь 2021 рік та 60% від відповідних надходжень у 2022 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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