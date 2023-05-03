Гральний бізнес у квітні сплатив податків на 452 мільйони

У квітня до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Гральний бізнес за квітень сплатив 452 млн грн. Це значно краще ніж було, але враховуючи дані Нацбанку про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися», — зазначив він.

Читайте також: Хто володіє компаніями на ринку азартних ігор та який у них прибуток — дослідження YouControl

Нагадаємо

У березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше ніж за весь 2021 рік та 60% від відповідних надходжень у 2022 році.