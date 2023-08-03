Найбільший банк рф попри санкції, отримав рекордний прибуток у своїй історії

Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Фінпоказники банку

За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк рф отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.

Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбєрбанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG — австрійської «дочки» банку. Сума угоди не розкривається.

«Ми зараз розпустили резерв у червні — був створений великий резерв по нашому банку європейському, ми його продали. Минулого року ми втратили у прибутковості на капітал, цього року матимемо такий викид прибутку. Ми його не вважаємо нормальним, тобто це one-off, разовий прибуток», — раніше говорив голова правління банку Герман Греф.