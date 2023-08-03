Dell розширює пропозиції у сфері штучного інтелекту

Американський виробник обчислювальної техніки Dell продемонстрував свіжі пропозиції, здатні допомогти клієнтам з оперативним та безпечним створенням моделей генеративного ШІ. Вони є доповненням до зробленого наприкінці весни анонсу проєкту Project Helix, повідомляють експерти LBLV . Новинки стосуються IT-інфраструктури, персональних комп'ютерів та професійних сервісів. Вони повинні зробити легшим запровадження повного стека генеративного ШІ з великими мовними моделями, що відповідає потребам усіх компаній, які розвивають GenAI.

Керівництво Dell вважає, що поява генеративного ШІ є поворотною точкою та викликає фундаментальні зміни швидкості впровадження інноваційних рішень. Водночас вони покращують досвід користувачів і створюють нові способи роботи.

Компанія повідомила, що її клієнти, незалежно від масштабів діяльності, користуються власною інформацією та контекстом бізнесу для навчання, тонкого настроювання та формування висновків. При цьому вони застосовують інфраструктуру Dell для ефективного та дієвого впровадження сучасного ШІ у ключові бізнес-процеси, як повідомляють аналітики LBLV.

Нові рішення Dell сприятимуть ширшому впровадженню генеративного ШІ

Експерти NVIDIA відзначають, що GenAI будуть корисними для кожного підприємства, яке бажає перетворити свою інформацію на «розумні» програми, що дозволяють вирішувати пов'язані з бізнесом важкі завдання. Ця компанія продовжує розвивати взаємодію з Dell, щоб допомогти іншим структурам з використанням нових можливостей для покращення обслуговування клієнтів, забезпечення якісної підтримки персоналу та стимулювання інновацій у роботі.

Сьогодні Dell надає найширший обсяг сервісів, а також забезпечує доступ до надійного інструментарію для впровадження рішень GenAI у різних системах, починаючи від ПК та закінчуючи ЦОД, периферійними локаціями та публічними хмарами. Спільно з NVidia компанія розробила та оптимізувала систему, що дозволяє прискорювати розгортання модульного, захищеного та масштабованого майданчика для генеративного ШІ на підприємстві.

Артем Прилучний, фінансовий аналітик LBLV