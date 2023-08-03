Курс валют на 3 серпня: євро подешевшало на готівковому ринку та в обмінниках

У четвер, 3 серпня, на готівковому ринку курс долара втратив у купівлі 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці подешевшало на 8 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар додав 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,50 грн. Євро купують за 40,77 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,41−37,50, євро — 41,20−41,47 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,94−40,33 грн/євро.

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