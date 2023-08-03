OLX братиме комісію за успішні продажі. Деталі

Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн. Про це пише AIN.UA.

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На які угоди розповсюджується комісія

Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари. Комісії спершу запустили лише в трьох категоріях: інструменти, предмети інтерʼєру та продукти харчування і напої.

З 1 серпня комісії запустили також в категорії «Дім і сад». Як розповіли в компанії, в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.

Комісія застосовується лише для угод, оформлених з використанням послуги «OLX Доставка», коли покупець одразу оплачує замовлення онлайн на платформі. Якщо ж покупець та продавець домовились про угоду післяплати чи по повній передоплаті за межами платформи OLX — комісія не стягується.

Комісія стягується лише за умови успішного виконання угоди. Якщо покупець з якихось причин не забере замовлення, оплата не стягуватиметься.

Як працює комісія на OLX

По факту комісія працює наступним чином: