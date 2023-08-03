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3 серпня 2023, 10:54 Читать на русском

OLX братиме комісію за успішні продажі. Деталі

Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн. Про це пише AIN.UA.

Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод.
Фото: depositphotos

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На які угоди розповсюджується комісія

Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари. Комісії спершу запустили лише в трьох категоріях: інструменти, предмети інтерʼєру та продукти харчування і напої.

З 1 серпня комісії запустили також в категорії «Дім і сад». Як розповіли в компанії, в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.

Комісія застосовується лише для угод, оформлених з використанням послуги «OLX Доставка», коли покупець одразу оплачує замовлення онлайн на платформі. Якщо ж покупець та продавець домовились про угоду післяплати чи по повній передоплаті за межами платформи OLX — комісія не стягується.

Комісія стягується лише за умови успішного виконання угоди. Якщо покупець з якихось причин не забере замовлення, оплата не стягуватиметься.

Як працює комісія на OLX

По факту комісія працює наступним чином:

  • покупець оформлює замовлення з «OLX Доставкою» та здійснює оплату онлайн;
  • продавець підтверджує замовлення та відправляє товар за сформованими автоматично реквізитами;
  • якщо покупець забирає замовлення та угода закінчується успішно, продавець отримує на картку суму замовлення за вирахуванням комісії, яка становить 1%+10 грн. Тобто в разі продажу на суму 3200 грн продавцю зарахується 3158 грн (-42 грн комісії).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 26

+
+29
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 10:58
#
Чекаємо нову хвилю відгуків про банки що покривають шахраїв від людей що зажали 1% платформі.
+
+170
Ramo
Ramo
3 серпня 2023, 11:04
#
«Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX «заявила, що вона вже не є безоплатною)
+
+110
engine
engine
3 серпня 2023, 11:05
#
Решили драть деньги в обе стороны: и со стороны покупателя, и со стороны продавца.
+
+27
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 11:10
#
Именно так, со стороны покупателя комиссия за перевод, со стороны банка — комиссия за платеж карта-карта (так как новапэй лень сделать нормальный эквайринг), со стороны НП — конские тарифы и комиссия от стоимости товара.
+
0
beb
beb
3 серпня 2023, 11:28
#
Не новою поштою єдиною…
+
0
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 11:41
#
Альтернатива? На Укрпочту можно сходить купить гречневую крупу, коллекционные марки, оплатить коммунальные услуги и обменять лампы накаливания, но идти туда получать посылку может только мазохист.
+
+15
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 11:40
#
Комісію за переказ беруть компанії які цей переказ виконують.
ви наче теж безплатно не працюєте, еге ж?

не подобається НП завжди є Укрпошта яка ту посилку буди доставляти тиждень, але дешевше
+
0
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 11:47
#
В этом процессе слишком много участников. Если OLX получает комиссию, то пусть OLX и принимает оплату как все магазины эквайрингом, а то комиссию получать ОК, а накладные расходы оплачивает клиент. Я уже молчу о том, что примерно каждый участник этой цепи питания работает как «ФОП сдал — ФОП принял».
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 11:53
#
Если OLX получает комиссию, то пусть OLX и принимает оплату как все магазины эквайрингом

А, ти крім комісії ОЛХ ще хочеш сплатити 1,5% комісії еквайрінгу?

думку зрозумів, але не скажу що з нею погоджуюсь.
+
0
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 11:58
#
Я хочу, чтобы они определились — они продают товар или оказывают информационные услуги? Если вы продаете товар, то ваша деятельность регулируется, есть защита прав потребителей, гарантии и вот это все (начните с идентификации клиентов в конце то концов). Тогда пожалуйста.
А если вы маркетплейс и оказываете информационные услуги о том, что гражданин Petya2000 продает айфон, то за эти услуги и берите деньги.
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 12:00
#
Вони надають послугу, продають товар не вони. Дивно що це треба пояснювати. И саме за цю послугу вони тепер хочуть 1% у випадку успішного продажу.
+
0
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 12:03
#
Логика «я поехал на такси в банк и сдал доллары, таксист получил 1% от суммы»
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 12:17
#
Якщо ти розбудив таксиста вночі бо тобі конче треба прямо зараз — десь так і буде.

Купа інших послуг залежить від суми, деякі послуги оплачуються наперед при тому що результат не гарантований — наприклад адвокати.
+
0
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 12:31
#
Моя претензия не к оплате, а к проценту от стоимости товара. Какие расходы они несут на одну конкретную сделку? Какие услуги оказывают индивидуально? Я бы еще понял фиксированную комиссию, провели сделку — 10 грн, но процент…
+
+44
Qwerty1999
Qwerty1999
3 серпня 2023, 11:07
#
OLX решил монетизировать сервис «бесплатных» объявлений.
+
+30
krendel
krendel
3 серпня 2023, 11:22
#
На самом деле совершенно не жалко оплатить комиссию ОЛХ — их услуга ОЛХ-доставка работает как часики. Пусть комиссия пойдёт на их развитие!
+
+45
FogBRD
FogBRD
3 серпня 2023, 11:31
#
При этом техподдержка абсолютно недееспособна. Такой убогой техподержки нет ни где
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 11:42
#
В купі банків така сама 😁
+
0
BobKickass
BobKickass
3 серпня 2023, 12:41
#
техподдержка абсолютно недееспособна

Просто оптимізована підтримка — 1 людина на весь олх :)
+
+15
Riojas
Riojas
3 серпня 2023, 11:38
#
Услуга OLX доставка и раньше работала за комиссии от перевозчиков и новапэй, а не занималась благотворительностью. При этом участие самой платформы в оплате-доставке-возврате товара минимальное и никаких гарантий (для начала идентификации клиентов) она не проводит.
+
+15
StraightEdge
StraightEdge
3 серпня 2023, 11:30
#
За размещение объявления 30−50 грн + комисия 1%+10грн. А если товар стоит до 100грн? Олх уху ел?
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2023, 11:43
#
Розміщення оголошення безкоштовне, не треба брехати
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 серпня 2023, 12:06
#
Ничего подобного!!! Во многих категориях невозможно разместить бесплатные объявления! Не в курсе, не пишите всякую чушь!!!
+
+53
FogBRD
FogBRD
3 серпня 2023, 11:32
#
Раз услуги платные то и техпод должен быть адекватным. но где его взять если до них не достучишся.
+
0
FogBRD
FogBRD
3 серпня 2023, 11:34
#
К слову сказать подобный шаг даст развитие другим площадкам где эта коммисия меньше
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 серпня 2023, 12:50
#
Покупаю на prom.ua
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