Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн. Про це пише AIN.UA.
OLX братиме комісію за успішні продажі. Деталі
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На які угоди розповсюджується комісія
Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари. Комісії спершу запустили лише в трьох категоріях: інструменти, предмети інтерʼєру та продукти харчування і напої.
З 1 серпня комісії запустили також в категорії «Дім і сад». Як розповіли в компанії, в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.
Комісія застосовується лише для угод, оформлених з використанням послуги «OLX Доставка», коли покупець одразу оплачує замовлення онлайн на платформі. Якщо ж покупець та продавець домовились про угоду післяплати чи по повній передоплаті за межами платформи OLX — комісія не стягується.
Комісія стягується лише за умови успішного виконання угоди. Якщо покупець з якихось причин не забере замовлення, оплата не стягуватиметься.
Як працює комісія на OLX
По факту комісія працює наступним чином:
- покупець оформлює замовлення з «OLX Доставкою» та здійснює оплату онлайн;
- продавець підтверджує замовлення та відправляє товар за сформованими автоматично реквізитами;
- якщо покупець забирає замовлення та угода закінчується успішно, продавець отримує на картку суму замовлення за вирахуванням комісії, яка становить 1%+10 грн. Тобто в разі продажу на суму 3200 грн продавцю зарахується 3158 грн (-42 грн комісії).
Коментарі - 26
ви наче теж безплатно не працюєте, еге ж?
не подобається НП завжди є Укрпошта яка ту посилку буди доставляти тиждень, але дешевше
А, ти крім комісії ОЛХ ще хочеш сплатити 1,5% комісії еквайрінгу?
думку зрозумів, але не скажу що з нею погоджуюсь.
А если вы маркетплейс и оказываете информационные услуги о том, что гражданин Petya2000 продает айфон, то за эти услуги и берите деньги.
Купа інших послуг залежить від суми, деякі послуги оплачуються наперед при тому що результат не гарантований — наприклад адвокати.
Просто оптимізована підтримка — 1 людина на весь олх :)