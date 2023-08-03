У мережі Litecoin відбувся халвінг

У середу, 2 серпня, у мережі Litecoin (LTC) відбулося уполовинення нагороди за здобутий майнерами блок із 12,5 LTC до 6,25 LTC. Про це пише forklog.

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Деталі

Халвінг відбувся на блоці 2 520 000. Наступне уполовінення відбудеться через чотири роки — орієнтовно 30 липня 2027 року, внаслідок якого нагорода за блок зменшиться до 3,125 LTC, зробивши «цифрове срібло» ще дефіцитнішим.

За даними litecoinblockhalf, на момент написання новини (2 серпня) видобуто 87,5% загального обсягу пропозиції Litecoin. Поточний показник інфляції монети становить 1,8%, а за чотири роки він повинен знизитися приблизно до 0,84%.

Котирування Litecoin після халвінгу провалили рівень $90.

Нагадаємо

Перший халвінг у мережі Litecoin відбувся 25 серпня 2015 року на блоці 840 тисяч. Тоді нагорода скоротилася з 50 LTC до 25 LTC.

Друга уполовинення сталася 5 серпня 2019 року на блоці 1 680 000. Тоді майнери почали отримувати 12,5 LTC за блок.

З 10 по 17 червня кількість нових адрес у мережі Litecoin збільшилася на 54,6%, перевищивши планку 300 000. Напередодні халвінгу також зросла кількість активних гаманців — на 28%, до 400 000.

Наприкінці червня ціна Litecoin за добу злетіла на 17% на тлі максимуму хешрейту. На початку липня котирування криптовалюти піднімалися вище за відмітку $110 вперше з квітня 2022 року.