У мережі Litecoin відбувся халвінг

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 серпня 2023, 9:15 Читать на русском

У мережі Litecoin відбувся халвінг

У середу, 2 серпня, у мережі Litecoin (LTC) відбулося уполовинення нагороди за здобутий майнерами блок із 12,5 LTC до 6,25 LTC. Про це пише forklog.

У середу, 2 серпня, у мережі Litecoin (LTC) відбулося уполовинення нагороди за здобутий майнерами блок із 12,5 LTC до 6,25 LTC.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Халвінг відбувся на блоці 2 520 000. Наступне уполовінення відбудеться через чотири роки — орієнтовно 30 липня 2027 року, внаслідок якого нагорода за блок зменшиться до 3,125 LTC, зробивши «цифрове срібло» ще дефіцитнішим.

За даними litecoinblockhalf, на момент написання новини (2 серпня) видобуто 87,5% загального обсягу пропозиції Litecoin. Поточний показник інфляції монети становить 1,8%, а за чотири роки він повинен знизитися приблизно до 0,84%.

Котирування Litecoin після халвінгу провалили рівень $90.

Нагадаємо

Перший халвінг у мережі Litecoin відбувся 25 серпня 2015 року на блоці 840 тисяч. Тоді нагорода скоротилася з 50 LTC до 25 LTC.

Друга уполовинення сталася 5 серпня 2019 року на блоці 1 680 000. Тоді майнери почали отримувати 12,5 LTC за блок.

З 10 по 17 червня кількість нових адрес у мережі Litecoin збільшилася на 54,6%, перевищивши планку 300 000. Напередодні халвінгу також зросла кількість активних гаманців — на 28%, до 400 000.

Наприкінці червня ціна Litecoin за добу злетіла на 17% на тлі максимуму хешрейту. На початку липня котирування криптовалюти піднімалися вище за відмітку $110 вперше з квітня 2022 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Uuu123
Uuu123
3 серпня 2023, 9:32
#
Современный мир — работать не буду майню, одеваюсь в пластик, ем пластик, из дома не выхожу играю в игры, всё вертуально. Человек стал придатком компьютера, а полностью его заменит и переведет в расходный материал искусственный интеллект.
+
+28
AlexZerg
AlexZerg
3 серпня 2023, 10:28
#
Все будет намного проще. Человек — тупиковая ветка эволюции, а выживут бактерии))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами