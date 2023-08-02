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2 серпня 2023, 17:44 Читать на русском

Правекс Банк призначив нового голову правління

Наглядова рада Правекс Банку призначила нового голову правління. З 1 серпня ним знову став Джанлука Корріас, який очолював банк у 2019−2021 роках. Кандидатуру Корріаса вже схвалив Національний банк України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Правекс Банку.

Наглядова рада Правекс Банку призначила нового голову правління.
Фото: finclub.net

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Що відомо

Джанлука Корріас змінить на посаді голови правління Стефано Бурані, який очолював Правекс Банк із червня 2021 року. Бурані обійме нову посаду в рамках Intesa Sanpaolo Group.

Правекс Банк працює на українському ринку з 1992 року. З червня 2008 року 100% акцій банку належить Intesa Sanpaolo — провідній банківській групі Європи.

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Корріас має 33-річний досвід роботи у банківському секторі. Починав роботу в Intesa Sanpaolo Group, обіймав керівні посади та очолював різні напрямки в головному офісі та дочірніх банках групи в Італії, Великій Британії, США.

У 2018 році переїхав до України і з 6 грудня став першим заступником голови правління Правекс Банку, а з 13 грудня 2019 року до 31 травня 2021 року був головою правління.

З серпня 2021 року до жовтня 2022 року обіймав посаду заступника голови правління в Alexbank, Intesa Sanpaolo Group (Єгипет), а з листопада минулого року координував низку спеціальних проєктів для керівника управління міжнародних дочірніх банків Групи Intesa Sanpaolo (ISBD).

Джерело: Мінфін
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