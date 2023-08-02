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2 серпня 2023, 17:07 Читать на русском

У липні до загального фонду держбюджету надійшло 136,7 мільярда гривень — Міністерство фінансів

За липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 136,7 млрд гривень, порівняно із 133,7 млрд грн у червні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 136,7 млрд гривень, порівняно із 133,7 млрд грн у червні.
Фото: nv.ua

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Серед платежів, від податкових та митних органів, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 30,8 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 18,7 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 28,7 млрд, відшкодовано — 10 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 8,7 млрд грн — акцизного податку;
  • 5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 3,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 2,4 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

«Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у липні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 47,6 млрд гривень. Кошти надійшли від США», — зазначається у повідомленні.

Читайте: З початку року міжнародна бюджетна допомога склала $25,3 мільярда

Загалом, за січень-липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло більше 1,01 трлн грн. У тому числі Україна отримала у січні-липні цього року міжнародної допомоги у вигляді грантів на 317,2 млрд грн (з них 310,8 млрд грн від США).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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