Цього року середній курс гривні до долара становитиме 36,8 грн/$. Про це свідчить консенсус-прогноз неурядових організацій. Опитування проводив Центр економічної стратегії.
Консенсус-прогноз. Скільки коштуватиме долар на кінець 2023 року
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Консенсус-прогноз
«У середньому за цей рік курс становитиме 36,8 грн/$… Жодна з шести опитаних нами організацій не вважає, що курс сягне більше 40 грн/$. Хоча ще у березні про це говорили п'ять із семи організацій», — зазначили аналітики.
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Нагадаємо
Цей тиждень на валютному ринку мине для гривні аж ніяк не безхмарно.
На готівковому ринку одним із вирішальних факторів стане поведінка громадян: спекулянти обов'язково скористаються ажіотажним попитом, щоб задерти цінники на євро та долар.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
чем прогнозы местных «аналитиков»
форума Минфина, которым постоянно
сниться то 40, то 45 а то и все 50грн/$.