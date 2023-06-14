Що буде з курсом долара та цінами в Україні — прогноз фінансистів

Що буде з курсом

За даними НБУ, фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Крім того, банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України — 39,43 грн/долар (дані за травень).

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Що буде з цінами

Фінансові аналітики також покращили очікування щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,5% із 16,2% у квітні.

Банкіри очікують на інфляцію 17,4% (прогноз за квітень), а населення України — 11,2% (дані за травень).

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