Інфляційні та курсові очікування в Україні за останні два місяці покращилися. Фінансові аналітики поновили прогнози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Що буде з курсом долара та цінами в Україні — прогноз фінансистів
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Що буде з курсом
За даними НБУ, фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.
Крім того, банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України — 39,43 грн/долар (дані за травень).
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Що буде з цінами
Фінансові аналітики також покращили очікування щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 13,5% із 16,2% у квітні.
Банкіри очікують на інфляцію 17,4% (прогноз за квітень), а населення України — 11,2% (дані за травень).
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Коментарі - 1
В 39−40 якось більше віриться, але побачимо. Якщо загостриться цей цирк з «незначно пошкодженими» купюрами, то на білому ринку може бути і зміцнення гривні.