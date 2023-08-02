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2 серпня 2023, 13:20 Читать на русском

Мінекономіки допускає можливість зростання ВВП України до 5%

Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може становити до 5%, проте з огляду на наявні ризики Мінекономіки поки що консервативно зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%. Про це повідомила директорка департаменту Мінекономіки Наталія Горшкова, передає Інтерфакс-Україна.

Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може становити до 5%, проте з огляду на наявні ризики Мінекономіки поки що консервативно зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми так само як і більшість експертів, які давали прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%», — сказала вона.

Водночас Горшкова вказала, що змінювати поточний прогноз 2,8% міністерство поки не збирається, оскільки ризики залишаються досить значними.

«Ми є частиною бюджетного процесу, і ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету», — додала вона.

Горшкова уточнила, що раніше у відомстві прогнозували зростання економіки України у поточному році на 3,2%, проте у червні після руйнування Каховської ГЕС та через песимістичні очікування щодо майбутнього врожаю, його скоригували до 2,8%.

«Мабуть, ми поспішили», — зазначила вона.

Говорячи про більш довгострокові прогнози, представниця Мінекономіки зазначила, що, як і більшість експертів, у відомстві сподіваються, що війна 2024 року завершиться, і це стимулюватиме якнайшвидше відновлення в економіці.

«Тому, згідно з поточними прогнозами, які у нас є, ми очікуємо наступного року 5% зростання», — повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За її словами, основним драйвером зростання виступає інвестиційна динаміка, при цьому характер інвестицій зміниться: військові інвестиції заміщатимуться інвестиціями в інфраструктурні проєкти, проєкти, пов'язані з відновленням, а також підкріплюватимуться іноземними інвестиціями, та поверненням мігрантів з-за кордону.

Щодо інфляції, на яку Мінекономіки цього року очікує на рівні 14,7%, Горшкова зазначила, що прогноз відомства залишається також консервативним, оскільки зберігається припущення можливості перегляду офіційного курсу гривні наприкінці року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — з 2,0% до 2,9%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
2 серпня 2023, 13:51
#
Держатели наших ВВП-варрантов потирают руки… ну в самом деле, кто же в 2015-м году мог подумать, что упадет еще, а потом будет рост.
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