monobank розглядає можливість виходу на ринок Литви

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«У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу — Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором», — сказав він.

Читайте: monobank виходить на ринок Польщі під назвою stereo

Нагадаємо

У січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року.

Читайте: monobank відклав запуск stereo в Польщі на невизначений строк

У травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.