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2 серпня 2023, 12:52 Читать на русском

monobank розглядає можливість виходу на ринок Литви

monobank вивчає можливість відкриватися на литовському ринку. Про це повідомив один із співзасновників monobank Михайло Рогальський під час Business Breakfast, передає Forbes.

monobank вивчає можливість відкриватися на литовському ринку.

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«У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу — Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором», — сказав він.

Читайте: monobank виходить на ринок Польщі під назвою stereo

Нагадаємо

У січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року.

Читайте: monobank відклав запуск stereo в Польщі на невизначений строк

У травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2023, 13:02
#
Уже на рынок Польши выходил, даже опрос запускал…
Понимая, что многих интересует наличие карты или рас счета в укр банке с европейским IBAN (пример «Кредо Банк»), многие «банкиры» создают на этом рекламный шум, привлекая новых клиентов.
+
+15
Три літри
Три літри
2 серпня 2023, 13:41
#
В Кредо немає европейського рахунка якщо розуміти під цим рахунок в євро з можливістю якщо не відправляти то хоча б отримувати перекази в євро через SEPA.
В Кредо є польській рахунок який дозволяє отримувати перекази через Elixir що дуже вигідно заробітчанам або їх родичам: можна за приблизно одну робочу добу отримати гроші вже на український рахунок з автоматичним обміном.

У Моно вже є европейський рахунок в євро з можливістю отримати перекази через SEPA, це він зробив у партнерстві з британською фірмою що надає платіжні послуги.
Можливо ви, Григорій, праві і банк хоче позбавитись посередника якому платить комісію і робити це вже через свою литовську дочку. На додаток можна отримати в якості клієнтів якусь кількість біженців та заробітчан з Литви та сусідніх країн.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 серпня 2023, 13:48
#
GrugoriyHoland

С марта 2020 года Монобанк по бредом Кото выдал более 20тыс банковских карт гражданам туманного Альбиона,
хотя там и долго запускался.

В Польше возникли дополнительные вопросы, которые сейчас решаются,
но не так быстро, как хотелось.

Ну, а вы продолжайте и дальше
извергать жёлчные комментарии…

P.S. Монобанк — молодцы!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2023, 13:50
#
ХАМИШЬ!
И какое мне дело до граждан Англии и деятельности «моно» на территории Англии. Меня интересует доступность гр Украины к заявленому продукту.
+
+15
Abramon
Abramon
2 серпня 2023, 13:21
#
Бажаю здійснити цей процес. Моно створив чудовий продукт.
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