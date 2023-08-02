monobank вивчає можливість відкриватися на литовському ринку. Про це повідомив один із співзасновників monobank Михайло Рогальський під час Business Breakfast, передає Forbes.
monobank розглядає можливість виходу на ринок Литви
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«У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу — Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором», — сказав він.
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Нагадаємо
У січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року.
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У травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.
Коментарі - 5
Понимая, что многих интересует наличие карты или рас счета в укр банке с европейским IBAN (пример «Кредо Банк»), многие «банкиры» создают на этом рекламный шум, привлекая новых клиентов.
В Кредо є польській рахунок який дозволяє отримувати перекази через Elixir що дуже вигідно заробітчанам або їх родичам: можна за приблизно одну робочу добу отримати гроші вже на український рахунок з автоматичним обміном.
У Моно вже є европейський рахунок в євро з можливістю отримати перекази через SEPA, це він зробив у партнерстві з британською фірмою що надає платіжні послуги.
Можливо ви, Григорій, праві і банк хоче позбавитись посередника якому платить комісію і робити це вже через свою литовську дочку. На додаток можна отримати в якості клієнтів якусь кількість біженців та заробітчан з Литви та сусідніх країн.
С марта 2020 года Монобанк по бредом Кото выдал более 20тыс банковских карт гражданам туманного Альбиона,
хотя там и долго запускался.
В Польше возникли дополнительные вопросы, которые сейчас решаются,
но не так быстро, как хотелось.
Ну, а вы продолжайте и дальше
извергать жёлчные комментарии…
P.S. Монобанк — молодцы!
И какое мне дело до граждан Англии и деятельности «моно» на территории Англии. Меня интересует доступность гр Украины к заявленому продукту.