В Україні створять реєстр учасників рейдерських атак на бізнес

Що відомо

Зазначається, що до реєстру вноситимуть імена працівників прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів, суддів, нотаріусів, реєстраторів та інших уповноважених державою осіб, які беруть участь у рейдерських атаках на бізнес.

Адмініструвати реєстр буде ГО «Маніфест 42» на чолі з Сергієм Позняком, головою Асоціації підприємців ветеранів АТО.

Як він наголосив, до наглядової ради ГО «Маніфест 42» запрошені всі провідні бізнес-асоціації України.

«Реєстр рейдерів — лише один з трьох напрямків активної роботи нового проєкту. Інші два — підготовка законодавчих змін, які перекриють лазівки для рейдерів, а також створення комунікаційних платформ з антикорупційними та іншими органами влади для оперативного реагування на конкретні кейси рейдерських атак», — зазначив Позняк.

За його словами, реєстр рейдерів зараз наповнюється і буде виведений в онлайн вже за кілька тижнів. Мета реєстру — суспільний осуд координаторів та учасників рейдерських атак, перевертнів у погонах та мантіях, які в умовах війни займаються мародерством.

28 червня опублікований маніфест українського бізнесу на захист 42 другої статті Конституції. У цьому документі бізнес вимагає зупинити хвилю рейдерства та інших форм тиску за участю правоохоронців, суддів, чорних нотаріусів, реєстраторів. Маніфест підписали власники 42 українських компаній, а згодом до них приєднались сотні підприємців та підприємств.

29 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу і дав доручення заступнику голови ОП Ростиславі Шурмі створити комунікаційну платформу з бізнесом для реагування на проблему рейдерства та інших форм тиску на бізнес.