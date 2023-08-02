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2 серпня 2023, 11:37 Читать на русском

В Україні створять реєстр учасників рейдерських атак на бізнес

Ініціативна група Маніфесту на захист 42 статті Конституції, опублікованого 28 червня, оголосила про запуск проєкту Реєстр рейдерів. Про це повідомляє Асоціація підприємців ветеранів АТО.

Ініціативна група Маніфесту на захист 42 статті Конституції, опублікованого 28 червня, оголосила про запуск проєкту Реєстр рейдерів.

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Що відомо

Зазначається, що до реєстру вноситимуть імена працівників прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів, суддів, нотаріусів, реєстраторів та інших уповноважених державою осіб, які беруть участь у рейдерських атаках на бізнес.

Адмініструвати реєстр буде ГО «Маніфест 42» на чолі з Сергієм Позняком, головою Асоціації підприємців ветеранів АТО.

Як він наголосив, до наглядової ради ГО «Маніфест 42» запрошені всі провідні бізнес-асоціації України.

«Реєстр рейдерів — лише один з трьох напрямків активної роботи нового проєкту. Інші два — підготовка законодавчих змін, які перекриють лазівки для рейдерів, а також створення комунікаційних платформ з антикорупційними та іншими органами влади для оперативного реагування на конкретні кейси рейдерських атак», — зазначив Позняк.

За його словами, реєстр рейдерів зараз наповнюється і буде виведений в онлайн вже за кілька тижнів. Мета реєстру — суспільний осуд координаторів та учасників рейдерських атак, перевертнів у погонах та мантіях, які в умовах війни займаються мародерством.

28 червня опублікований маніфест українського бізнесу на захист 42 другої статті Конституції. У цьому документі бізнес вимагає зупинити хвилю рейдерства та інших форм тиску за участю правоохоронців, суддів, чорних нотаріусів, реєстраторів. Маніфест підписали власники 42 українських компаній, а згодом до них приєднались сотні підприємців та підприємств.

29 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу і дав доручення заступнику голови ОП Ростиславі Шурмі створити комунікаційну платформу з бізнесом для реагування на проблему рейдерства та інших форм тиску на бізнес.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2023, 12:25
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Другими словами —
После проведенных в период с 2014 года реформ, судебной, прокуратуры, милиции — полиции, реформы гос службы, внесенных изменений в ГК У, ХК У, НК У, УК У, и ряд других Законов, в настоящее время, когда страна живет в правовом поле Закона о правовом режиме военного положения (2015 год), полностью отсутствует возможность законным путем защитить свои имущественые права от посегательств мошенников, которые используют коррупционные связи с представителями как судебной так и исполнительной власти.
Круто…
… и далее — в таких условиях, группа граждан, которая не нашла законной поддержки используя механизмы государственной власти, решила, в нарушении ряда Законов (…персональных данных., …о статусе судей… …о гос службе и т п) нарушая Конституционный принцип презумпции невиновоости, создать какой то реестр с данными каких то граждан…
Это уже полный «треш»…
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matroskin
matroskin
2 серпня 2023, 13:40
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Давайте создадим реестр убийц и насильников и вместо тюрьмы будем их помещать туда, чтобы общество могло быть в курсе, убивший Вашу мать человек уже в реестре или будет внесен.
Заодно появится возможность открытого общественного контроля над тем кто же таки больше убил людей. Ещё можно по результатам месяца ТОП самых результативных печатать в «Урядовом курьере»
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0
FogBRD
FogBRD
2 серпня 2023, 13:45
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Аналог сайта work ua ? чтобы можно было выбрать и предложить работу
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