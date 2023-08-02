Курс валют на 2 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 2 серпня, на готівковому ринку курс долара втратив у купівлі 10 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар додав 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро у покупці додав 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,50 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,37−37,40, євро — 41,28−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,19−40,59 грн/євро.

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