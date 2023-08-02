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2 серпня 2023, 10:41 Читать на русском

Мінекономіки: Розрив зарплатні між чоловіками та жінками за 7 років скоротився на 7,4%

У 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки, що на 7,4% більше порівняно з 2015 роком. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки, що на 7,4% більше порівняно з 2015 роком.
Фото: vesti.ua

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Розрив зарплатні між чоловіками та жінками

«В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років — ще у 2015 році він складав 26%. Прийняття і реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе Уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці, осучаснити трудове законодавство і прийняти закон „Про працю“», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, з’явиться принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру. Якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права у суді.

Серед завдань стратегії, також подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.

Для цього Уряд ініціює інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш», яка нагадуватиме, що жінки мають право отримувати не меншу винагороду за свою працю, ніж чоловіки.

Свириденко відзначила: «Щоб досягти повного гендерного балансу, в Україні мають також існувати умови того, аби поєднати сімейне і професійне життя».

Так, Уряд розвиватиме систему державних та приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку — розвиватиме такі організації як Пласт, Українська академія лідерства тощо. На рівні законів зникне розділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків, адже батьки обох статей мають бути однаково залучені до виховання спільних дітей.

«Після перемоги Україна має стати країною без бар'єрів та без упереджень. Національна стратегія щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці — лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Ми маємо мотивувати наших жінок та дівчат повертатися додому та разом відбудовувати Україну», — підкреслила Свириденко.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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0
Riojas
Riojas
2 серпня 2023, 10:55
#
А когда будет ликвидирован разрыв, устранена дискриминация и достигнут полный гендерный баланс в Вооруженных Силах Украины?
+
0
yarg
yarg
2 серпня 2023, 11:07
#
Вы, девушка , вполне можете пойти туда служить по контракту и получите зарплату наравне с мужчинами. никто Вас не дискриминирует. Таких как Вы там уже около 50000
+
0
Riojas
Riojas
2 серпня 2023, 11:16
#
[табличка «сарказм"]
+
+30
yarg
yarg
2 серпня 2023, 11:04
#
Какая дискриминация ? у нас что — есть отдельные тарифные сетки для мужчин и женщин ?
о чем вообще статья ?
или они сравнивают не мужчину и женщину на одинаковой должности , а что-то другое ?
+
0
Riojas
Riojas
2 серпня 2023, 11:08
#
Берутся все (в лучшем случае — трудоспособные, может быть даже трудоустроенные) женщины и мужчины, общая зарплата делится на эти два числа, дальше — дискриминация.
+
0
yarg
yarg
2 серпня 2023, 11:10
#
Если так — то можно много разных выводов сделать… не имеющих отношения к реальности.
+
0
Abramon
Abramon
2 серпня 2023, 13:30
#
Працював в різних компаніях (банки, страхова, енергетика). Ні в одній не було дискримінації за статтю.
Більш того керівники були переважно жінки, ні одній жінці не платили, як керівнику нижчу з/п ніж аналогічна посада керівник чоловік.
А як буди з такою професією, як пожежник? Гендерна рівність там не потрібна?
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0
yarg
yarg
2 серпня 2023, 13:37
#
Тема этого равенства у нас — принесена из-вне и для нас неакуальна вообще. Но иностранцы не могут понять этого — гранты на равенство дают и местрные грантоеды активно борются.
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