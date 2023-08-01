►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Українці придбали в «Дії» облігацій більш як на 1,6 мільярда гривень
Підтримка армії
«Кожна придбана облігація — це зброя, набої, техніка, їжа та медикаменти для військових, а також підтримка економіки країни. Українці придбали вже понад 1,6 млн облігацій, а це 1,64 млрд гривень для держави», — йдеться у повідомленні.
Читайте: Як купити ОВДП в «Дії»: «Мінфін"особисто перевірив, як працює новий сервіс
Що таке військові облігації
За своїм принципом військові облігації внутрішніх державних позик влаштовані так само як і звичайні ОВДП, які українці могли купувати до повномасштабного вторгнення росії. Фактично, це боргова розписка. Інвестор купує облігацію, а держава обіцяє повернути йому ці гроші у визначений термін та додатково заплатити відсотки.
Облігації випускаються на термін від 3 місяців до 2 років. Тобто кошти за цими ОВДП будуть повернуті саме через цей період. Відсотки за короткостроковими облігаціями виплачуються разом із поверненням основної суми, а за довгостроковими — раз на пів року.
Дохідність за облігаціями становить від 10% до 16% річних. Тут працює той самий принцип, що і в депозитах. Чим довший строк облігацій — тим більшою є ставка.
Вартість однієї ОВДП стартує від 900 грн. Вони різняться за датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій.
Коментарі - 1