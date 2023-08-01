Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 3,15 мільярда

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Продаж активів

«Протягом поточного тижня (31 липня — 4 серпня 2023 року) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів», — йдеться в повідомленні.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 3 154,6 млн грн. Із них на суму 2 702,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 385,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 11,9 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 55,6 млн грн.