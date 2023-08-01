З 1 серпня АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизель

Підвищення цін

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-преміум — до 52,99 грн/л, ДП — до 50,99 грн/л.

Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн/л, до 50,00 грн/л і 52,90 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн/л (до 48,10 грн/л).

На станціях «Авантаж» звичайна п’ятірка здорожчала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельне пальне — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

На 1 грн/л усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і «Катрал».

У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і «Кворум».