З 1 серпня АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизель

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 серпня 2023, 16:35 Читать на русском

З 1 серпня АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизель

У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,33 грн/л і склала 48,90 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,42 грн/л — до 51,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л. Про це йдеться в даних моніторингу «Консалтингової групи А-95», пише enkorr.ua.

У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,33 грн/л і склала 48,90 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,42 грн/л — до 51,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підвищення цін

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-преміум — до 52,99 грн/л, ДП — до 50,99 грн/л.

Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн/л, до 50,00 грн/л і 52,90 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн/л (до 48,10 грн/л).

На станціях «Авантаж» звичайна п’ятірка здорожчала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельне пальне — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

На 1 грн/л усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і «Катрал».

У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і «Кворум».

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

50,99

1,00

52,99

1,00

50,99

1,00

WOG

50,99

1,00

52,99

1,00

50,99

1,00

Авіас

48,00

0,00

48,50

0,00

48,00

0,00

Укрнафта

46,90

0,00

48,90

0,00

45,90

0,00

UPG

50,00

1,00

52,90

1,00

48,10

1,20

AMIC

49,12

0,00

50,09

0,00

48,45

0,01

Shell

49,71

0,00

53,20

0,00

49,79

0,00

SOCAR

51,99

0,00

54,99

0,00

49,99

0,00

БРСМ-Нафта

47,16

0,00

45,41

0,00

KLO

49,49

0,00

51,49

0,00

48,29

0,00

U.GO

48,80

0,17

51,95

0,20

46,94

0,17

Автотранс

48,98

0,00

47,98

0,00

BVS

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

0,00

Chipo

48,75

0,50

46,90

0,95

Авантаж 7

47,55

1,60

45,55

1,00

Prime

47,50

0,00

47,00

0,50

Укр-Петроль

46,80

0,00

45,80

0,00

Рур груп

48,99

0,00

47,49

0,00

Mango

47,66

0,00

46,57

0,00

Ovis

49,29

0,00

50,99

0,00

46,99

0,00

VST

46,90

0,00

46,10

0,00

Олас

48,80

0,00

44,90

0,00

VostokGaz

45,39

0,00

44,89

0,00

RLS

45,90

0,00

48,00

0,00

45,90

0,00

Кворум

46,98

0,50

46,48

0,50

ZOG

48,00

1,00

49,00

1,00

Катрал

49,99

1,00

47,99

1,00

Маркет

45,79

0,00

44,29

0,00

Neftek

49,99

0,00

52,99

0,00

49,99

0,00

Середня ціна в Україні

48,90

0,33

51,05

0,42

48,10

0,34
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+6
Три літри
Три літри
1 серпня 2023, 16:50
#
А-95-преміум — до 52,99 грн/л


така ціна вже була минулого місяця, але ви вчергове демонструєте свою курячу памʼять
+
0
engine
engine
1 серпня 2023, 17:22
#
Не было такого, заправлялся по 43
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає StNiko и 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами