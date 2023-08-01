Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку в липні становив $1,933 млрд. Це на 7,5% більше, ніж в червні, коли НБУ продав $1,798 млрд. Про це повідомляє НБУ.
Нацбанк в липні продав на міжбанку $1,9 мільярда
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НБУ в липні продав на міжбанку $1,946 млрд (в червні — $1,848 млрд), а купив — $13 млн ($50 млн).
Обсяги чистого продажу валюти коливаються в межах $1,8−1,9 млрд вже упродовж трьох місяців.
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Джерело: Мінфін
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