Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень на $245 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком за останній тиждень впав до $349,3 млн у порівнянні з $594,7 млн тижнем раніше. Про це передає Інтерфакс-Україна.

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За даними регулятора, з 24 по 28 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $3,8 млн до $1,1 млн, тоді як продаж — з $594,7 млн до $350,5 млн



Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 45 копійок — до близько 37,6 грн / $1, так дорого останній раз він коштував у першій половині травня.

Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $190,3 млн, тоді як продав $14,28 млрд.

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