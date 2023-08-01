З 1 серпня 2023 року Приватбанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Про це йдеться у повідомленні банку.
Приватбанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяця
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Що відомо
Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Для оплат в інтернеті створіть Digital картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти.
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Джерело: Мінфін
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