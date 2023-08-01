Приватбанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяця

З 1 серпня 2023 року Приватбанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Що відомо

Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплат в інтернеті створіть Digital картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти.

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