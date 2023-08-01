Мінекономіки підрахувало, скільки українських біженців залишаються за кордоном

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 серпня 2023, 12:51 Читать на русском

Мінекономіки підрахувало, скільки українських біженців залишаються за кордоном

Зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни рф проти України. Також понад 5 мільйонів людей отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

Зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни рф проти України.
Фото: lb.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки українців за межами України

«У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення», — зазначила Бережна.

Вона зазначила, що відомості про кількість українців за кордоном відрізняються у різних джерел, а зібрану інформацію звіряють із даними Держприкордонслужби.

Читайте: Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg

«Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ», — зауважила Бережна.

Заступниця міністра додала, що в Україні зареєстровано понад 5 млн внутрішніх переселенців, а також наголосила, що фактична кількість людей, які переїхали через війну, більша за офіційну, оскільки не всі громадяни отримують статус внутрішньо переміщених осіб.

Читайте: З України поїхали 12 млн: кого повернути буде найскладніше

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+82
Genna Smatko
Genna Smatko
1 серпня 2023, 12:58
#
Нічого страшного. Наше керівництво працює над тим щоб всі виїхали. С кожним днем цього хочеться все більше і більше.
+
+15
Три літри
Три літри
1 серпня 2023, 13:03
#
Так, Путін добре справляється с задачею перетворення Росії на країну непридатну для життя
+
+45
Riojas
Riojas
1 серпня 2023, 13:47
#
Очень остроумно, учитывая что оттуда как раз выехать можно, в отличие от нас.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 серпня 2023, 14:22
#
Так, можна вільно. Так вільно як і придбати Майбах.
Там більшість населення, що Майбах, що виїзд за кордон ніколи не зможе собі дозволити.
+
0
zevs1
zevs1
1 серпня 2023, 14:22
#
Трехлитровый, помимо Путина есть ещё Гетманцев Третьякова Железняк Трубицин Борисов Аристов Холодов батальон Монако в связке и прочие которые стараются изо всех сил сделать Украинцев нищими на своей родной земле.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Solnce86 и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами