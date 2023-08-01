Зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни рф проти України. Також понад 5 мільйонів людей отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.
Мінекономіки підрахувало, скільки українських біженців залишаються за кордоном
Скільки українців за межами України
«У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення», — зазначила Бережна.
Вона зазначила, що відомості про кількість українців за кордоном відрізняються у різних джерел, а зібрану інформацію звіряють із даними Держприкордонслужби.
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«Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ», — зауважила Бережна.
Заступниця міністра додала, що в Україні зареєстровано понад 5 млн внутрішніх переселенців, а також наголосила, що фактична кількість людей, які переїхали через війну, більша за офіційну, оскільки не всі громадяни отримують статус внутрішньо переміщених осіб.
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Коментарі - 5
Там більшість населення, що Майбах, що виїзд за кордон ніколи не зможе собі дозволити.