Курс валют на 1 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 1 серпня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 10 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подешевшало на 10 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці та у продажу знизився на 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,60 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,45, євро — 41,40−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,21−40,60 грн/євро.

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