Україна та Хорватія домовились про використання хорватських портів для експорту українського зерна, який значно ускладнився після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Ще одна європейська країна допоможе експортувати українське зерно
Що відомо
31 липня, під час візиту до України міністра закордонних справ Республіки Хорватія Гордона Гирлича-Радмана з ним провів переговори міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.
В результаті, політики домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Наразі проводиться робота над прокладанням ефективних маршрутів до цих портів.
«Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — підкреслив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо
Хорватія пропонує Україні свою залізничну інфраструктуру та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна, стало відомо 19 липня.
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