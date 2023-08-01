Ще одна європейська країна допоможе експортувати українське зерно

Україна та Хорватія домовились про використання хорватських портів для експорту українського зерна, який значно ускладнився після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України .

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Що відомо

31 липня, під час візиту до України міністра закордонних справ Республіки Хорватія Гордона Гирлича-Радмана з ним провів переговори міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В результаті, політики домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Наразі проводиться робота над прокладанням ефективних маршрутів до цих портів.

«Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

Хорватія пропонує Україні свою залізничну інфраструктуру та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна, стало відомо 19 липня.