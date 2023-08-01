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1 серпня 2023, 9:44 Читать на русском

UBS планує закрити більшість рахунків росіян у Credit Suisse — ЗМІ

Найбільший банк Швейцарії UBS планує відмовитись від більшої частини російських клієнтів Credit Suisse — банк вважає ризики роботи з такими клієнтами занадто високими. Про це пише Економічна правда з посиланням на NZZ am Sonntag.

Найбільший банк Швейцарії UBS планує відмовитись від більшої частини російських клієнтів Credit Suisse — банк вважає ризики роботи з такими клієнтами занадто високими.

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Що відомо

За словами співрозмовників видання, UBS, на відміну від Credit Suisse, завжди був обережний у російському бізнесі та ставився до нього з підозрою.

Зазначається, що до 75% російських клієнтів Credit Suisse змушені покинути банк після його злиття з UBS.

За даними видання, це пов'язано з тим, що UBS вважає ризики, пов'язані з такими клієнтами, занадто високими. У банку більш консервативний профіль порівняно з Credit Suisse, і він хоче закріпити свої принципи управління ризиками та корпоративну культуру в усій об'єднаній організації.

Читайте: Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти росії

При цьому поки незрозуміло, які саме категорії росіян підпадуть під рішення UBS, але видання припускає, що насамперед це торкнеться «офшорних клієнтів» — осіб із російським паспортом, які проживають в інших країнах та обслуговуються в Credit Suisse на транскордонній основі. UBS не коментує ситуацію.

NZZ am Sonntag пише, що UBS довгий час насторожено поводився в російському бізнесі.

За словами співрозмовника видання, з 1999 року комплаєнс UBS «з підозрою» ставився до Росії, а з 2014 року після окупації Росією Криму банк більше не веде нових угод із російськими клієнтами.

З іншого боку, Credit Suisse тоді скористався можливістю розширити бізнес: російське відділення розглядалося як машина для отримання прибутку, що приносила банку дохід вищий за середній.

Джерело: Мінфін
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