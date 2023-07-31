Україна в липні отримала $5,3 мільярда грантів та пільгового фінансування

У липні 2023 року до державного бюджету України надійшло $5,3 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали близько 25% із загального обсягу фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Серед донорів у липні 2023 року:

Європейський Союз — $1,67 млрд (пільгове фінансування);

Японія — $1,5 млрд (пільгове фінансування);

США — $1,25 млрд (грант);

Міжнародний валютний фонд — близько $890 млн (пільгове фінансування).

Кошти від ЄС — шостий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 10,5 млрд євро. Макрофінансова допомога надається на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Пільгове фінансування під гарантію Уряду Японії було залучено через Трастовий фонд Світового банку ADVANCE Ukraine.

Грант від США — частина п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

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Кошти від МВФ Україна отримала за результатами успішного першого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Загальне фінансування, що може бути отримане за чотирирічною Програмою EFF складає $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Загалом за сім місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило понад $28 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.