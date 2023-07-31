Власник IKEA продав штаб-квартиру в росії

Шведська Ingka Centres (підрозділ Ingka Group, керуючий мережею магазинів IKEA та торгових центрів «Мега») продала офісний комплекс «Хімки бізнес-парк», що слугувала компанії штаб-квартирою у рф. Про це повідомляють «Ведомости».

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Що відомо

21 червня новим власником стала російська фірма КЛС-Хімки, яка належить бізнесменам Григорію Саакяну та Аркадію Данієляну.

Бізнес-парк «Хімки» побудовано у 2007−2008 роках. За даними одного з консультантів, Ingka Centres хотіла виручити за актив трохи менше ніж 4 млрд рублів. Ринкову вартість комплексу директор департаменту ринків капіталу Nikoliers Денис Платов оцінює приблизно так само: у 4−4,2 млрд рублів.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що шведська компанія IKEA завершила продаж останнього свого виробничого майданчика в Росії — меблевої фабрики в Новгородській області, її покупцем став співвласник російської компанії Slotex Вадим Осипов.