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25 березня 2023, 13:05 Читать на русском

IKEA продала свою останню фабрику у Росії

Шведська компанія IKEA завершила продаж останнього свого виробничого майданчика в Росії — меблевої фабрики в Новгородській області, її покупцем став співвласник російської компанії Slotex Вадим Осипов. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант» із посиланням на представника покупця.

Шведська компанія IKEA завершила продаж останнього свого виробничого майданчика в Росії - меблевої фабрики в Новгородській області, її покупцем став співвласник російської компанії Slotex Вадим Осипов.
Фото: varosh.com.ua

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Минулого тижня угоду з купівлі двох підприємств IKEA — у Тихвіні Ленінградської області та Червоній Поляні Кіровської області — закрила лісопереробна компанія «Лузалес».

За даними видання, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 млрд рублів, це на чверть менше суми, яку планував отримати продавець. Знижку довелося зробити на вимогу російського уряду. На ціну також могло вплинути те, що IKEA відмовилася передавати покупцям права на меблі, які вироблялися у РФ.

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Наразі у власності IKEA в Росії залишається мережа торговельних центрів «Мега» загальною площею 2,34 млн кв. м. Але продати такий обсяг торговельної нерухомості одним лотом в Росії буде складно.

За даними джерела, три свої підприємства у РФ IKEA оцінила майже у 20 млрд рублів, що трохи перевищує їхню загальну річну виручку. Але правова комісія з контролю за здійсненням іноземних інвестицій (займається продажем у РФ активів зарубіжних компаній, які йдуть з ринку) погодилася затвердити угоди з дисконтом до 25%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну IKEA закрила свої магазини і зупинила виробництво в Росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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