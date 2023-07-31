Світові ціни на зерно зростуть на 15% через зупинку «зернової угоди»

Світові ціни на зернову та олійну групу товарів можуть зрости більш ніж на 15% через зупинку роботи зернової угоди. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук, передає Укрінформ .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціни на зерно

За його словами, на світовому ринку вже відбулося часткове зростання цін на зернову та олійну групи на понад 5%.

За прогнозами аналітиків, якщо ситуація буде продовжуватися й Україна не буде мати можливості виходів до Чорного моря, ціни можуть зрости ще більше — на понад 15%.

Зростання цін на світових ринках матиме негативні наслідки для бідних країн Африки, Азії та Близького Сходу. За словами експерта, деякі африканські країни не зможуть купувати продовольство, і це призведе до зростання загрози голоду в регіоні.

Читайте: Чи дійсно Україні необхідний зерновий коридор

Марчук наголосив, що наразі Україна проводить консультації стосовно відновлення українського агроекспорту Чорним морем, у тому числі щодо можливості продовження роботи зернового коридору.

Передісторія

17 липня у Кремлі заявили про зупинку дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства.

Також росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи.