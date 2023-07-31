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31 липня 2023, 17:00 Читать на русском

Світові ціни на зерно зростуть на 15% через зупинку «зернової угоди»

Світові ціни на зернову та олійну групу товарів можуть зрости більш ніж на 15% через зупинку роботи зернової угоди. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук, передає Укрінформ.

Світові ціни на зернову та олійну групу товарів можуть зрости більш ніж на 15% через зупинку роботи зернової угоди.
Фото: depositphotos.com

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Ціни на зерно

За його словами, на світовому ринку вже відбулося часткове зростання цін на зернову та олійну групи на понад 5%.

За прогнозами аналітиків, якщо ситуація буде продовжуватися й Україна не буде мати можливості виходів до Чорного моря, ціни можуть зрости ще більше — на понад 15%.

Зростання цін на світових ринках матиме негативні наслідки для бідних країн Африки, Азії та Близького Сходу. За словами експерта, деякі африканські країни не зможуть купувати продовольство, і це призведе до зростання загрози голоду в регіоні.

Читайте: Чи дійсно Україні необхідний зерновий коридор

Марчук наголосив, що наразі Україна проводить консультації стосовно відновлення українського агроекспорту Чорним морем, у тому числі щодо можливості продовження роботи зернового коридору.

Передісторія

17 липня у Кремлі заявили про зупинку дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства.

Також росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: Мінфін
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