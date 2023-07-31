Світові ціни на зернову та олійну групу товарів можуть зрости більш ніж на 15% через зупинку роботи зернової угоди. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук, передає Укрінформ.
Світові ціни на зерно зростуть на 15% через зупинку «зернової угоди»
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Ціни на зерно
За його словами, на світовому ринку вже відбулося часткове зростання цін на зернову та олійну групи на понад 5%.
За прогнозами аналітиків, якщо ситуація буде продовжуватися й Україна не буде мати можливості виходів до Чорного моря, ціни можуть зрости ще більше — на понад 15%.
Зростання цін на світових ринках матиме негативні наслідки для бідних країн Африки, Азії та Близького Сходу. За словами експерта, деякі африканські країни не зможуть купувати продовольство, і це призведе до зростання загрози голоду в регіоні.
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Марчук наголосив, що наразі Україна проводить консультації стосовно відновлення українського агроекспорту Чорним морем, у тому числі щодо можливості продовження роботи зернового коридору.
Передісторія
17 липня у Кремлі заявили про зупинку дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства.
Також росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи.
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