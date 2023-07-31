Споживчі ціни в єврозоні у липні збільшилися на 5,3% у річному вираженні. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 5,5% у червні та досягла мінімуму з січня 2022 року. Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу, передає Інтерфакс-Україна.
Інфляція у єврозоні сповільнилася до мінімуму за півтора року
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Як змінився показник
Зниження темпів відзначається третій місяць поспіль. Липневий показник співпав із консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics.
Вартість енергоносіїв у єврозоні у липні впала на 6,1% у річному вираженні після зниження на 5,6% у червні. Підвищення цін на харчі, алкоголь та тютюнову продукцію сповільнилося до 10,8% із 11,6%.
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Тим часом темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) не змінилися порівняно з минулим місяцем та становили 5,5% у річному вираженні. Прогноз для цього показника складав 5,4%.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», економіка єврозони у першому кварталі 2023 року скоротилася на 0,1%. Усього з 20 країн єврозони рецесія торкнулася семи. У першому кварталі поточного року скоротилися економіки Німеччини, Литви, Мальти, Нідерландів, Греції, Ірландії та Естонії, ВВП яких не зростає з кінця 2021 року.
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