Економіка єврозони у першому кварталі 2023 року скоротилася на 0,1%. Про це пише Bloomberg із посиланням на уточнені дані Євростату.
Єврозона зіткнулася з першою рецесією з часів пандемії
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Падіння економіки
Європейська економіка знижується другий квартал поспіль — у четвертому кварталі минулого року спад становив 0,1%. Це стало першою піврічною рецесією в Європі з часів пандемії коронавірусу, зазначає агентство.
За даними Євростату, зниження ВВП єврозони у першому кварталі було зумовлене скороченням державних витрат та витрат домогосподарств. Негативний внесок зробило і зниження товарно-матеріальних запасів, а відновлення торгівлі підтримало європейську економіку, зазначає агентство.
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Усього з 20 країн єврозони рецесія торкнулася семи. У першому кварталі поточного року скоротилися економіки Німеччини, Литви, Мальти, Нідерландів, Греції, Ірландії та Естонії, ВВП яких не зростає з кінця 2021 року.
Втім, європейська влада розраховує, що ситуація покращиться вже у другому кварталі. Згідно з оновленим прогнозом Єврокомісії, 2023 року європейський ВВП за підсумком 2023 року збільшиться на 1,1%, а 2024-го зросте на 1,6%.
Інфляція поки що втричі перевищує цільові 2%, проте минулого місяця базовий і основний показники знизилися більше, ніж очікувалося, слідом за падаючими інфляційними очікуваннями, пише Bloomberg.
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