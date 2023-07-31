У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становив $3,38 млрд. Водночас показник червня цього року становить $573 млн. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.
Експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% — Асоціація
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Експорт IT-послуг
За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, у поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року «було б дивом».
«Водночас, позитивний сценарій — збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами пів року, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ», — зазначив він.
Васюк додав, що вітчизняна ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні, але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо. Тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючих, та залучати нових клієнтів, пояснює він.
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«Але, при цьому, в Україні ІТ-компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше — створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні», — наголосив Васюк.
Нагадаємо
У першому кварталі цього року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд.
Коментарі - 17
перекладайте з айтішного на українську — не всі розуміють про яку експертизу мова
кто-то нашел лазейки и выехал . Но в целом я думаю IT доживает в Украине . Причина — вокруг везде создаются условия и начинается конкуренция за кадры . А у Украины из преимуществ — низкие налоги взамен низкой инфраструктуры и низкого уровня развития . И риски повторных войн .
Все квалифицированные кадры (и IT и доктора , и инженеры) — они из вершины пирамиды маслоу , и чисто пожрать им мало . За еду есть другие люди .
так что все норм .
да , еженедельно НБУ вливает по 500 лямов на межбанк , так что курс может быть и 36,6 и 50 , и 100 и 200 , в зависимости сколько он сможет вливать вместо денег бизнеса .
На рахунок перспектив, то якщо війна в Україні продовжуватиметься IT має всі шанси двинути коні. Джуни будуть сидіти без роботи та конкурувати за закази на upwork. Якщо війна завершиться, то IT відновить зростання, але короткостроково якість експертизи сильно впаде через від'їзд ключових людей. Всі ж айтішники не поїдуть, максимум виїде третина.
Когда закончится — выедут многие, какая там треть. Что тут делать?
У айті проблеми не через відсутність бронювання, а через відмову замовників від співпраці з компаніями з України. І тут влада може зробити лише одне: забезпечити ЗСУ зброєю щоб ЗСУ забезпечила перемогу після якої страхи замовників підуть в минуле.
Страх цей зʼявився ще восени 2021 коли ні про яку мобілізацію мови не було і навпаки всі (всі на умовному Заході) вважали що Україна буде швидко захоплена Росією, тобто якби їх очікування справдились то зараз вже ніяких бойових дій не відбувалось би.
коли були обстріли енергетики тоді наймали тих хто за кордоном
бізнесу в такі ризики не хочеться влізати і наймати того хто може зникнути або хто працює не стабільно