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31 липня 2023, 11:56 Читать на русском

Експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% — Асоціація

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становив $3,38 млрд. Водночас показник червня цього року становить $573 млн. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становив $3,38 млрд.
Фото: pixabay.com

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Експорт IT-послуг

За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, у поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року «було б дивом».

«Водночас, позитивний сценарій — збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами пів року, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ», — зазначив він.

Васюк додав, що вітчизняна ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні, але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо. Тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючих, та залучати нових клієнтів, пояснює він.

Читайте: Експорт IT-послуг з України впав на 16% — до $1,68 мільярда

«Але, при цьому, в Україні ІТ-компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше — створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні», — наголосив Васюк.

Нагадаємо

У першому кварталі цього року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 12:21
#
Васюк додав, що вітчизняна ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні

перекладайте з айтішного на українську — не всі розуміють про яку експертизу мова
+
+25
Exba
Exba
31 липня 2023, 12:59
#
Простими словами — не всіх випускають з України, тому немає критичного відтоку кадрового потенціалу
+
0
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:02
#
Не только лишь всех, мало кого выпускают
+
+7
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2023, 13:04
#
Многие западные компании или придумали как эвакуировать или сократили сотрудничество . ну никому не надо вложить там 10 млн долл в продукт , а потом узнать что большая часть команды больше не может работать .

кто-то нашел лазейки и выехал . Но в целом я думаю IT доживает в Украине . Причина — вокруг везде создаются условия и начинается конкуренция за кадры . А у Украины из преимуществ — низкие налоги взамен низкой инфраструктуры и низкого уровня развития . И риски повторных войн .

Все квалифицированные кадры (и IT и доктора , и инженеры) — они из вершины пирамиды маслоу , и чисто пожрать им мало . За еду есть другие люди .
+
+15
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:12
#
Да никто не помогает с эвакуацией. «Вы выехали? Нет. Ну вы держитесь там, #standWithUkraine, но предложить мы вам ничего не можем».
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2023, 13:16
#
Не помогает это да , но я знаю людей которые вовремя воспользовались лазейками и уехали . не осуждаю .
+
0
JWT
JWT
31 липня 2023, 13:43
#
Підтверджую, йде поступове скорочення співробітництва з іноземними партнерами. Але на це впливає не тільки війна, а ще й сама сфера перегріта і багато компаній поступово скорочують IT інвестиції, тому переводять проекти на більш дешеву підтримку (Індія, Малайзія). Скорочують не тільки витрати на аутсорс, але й на внутрішніх працівників. Наразі український IT через перегріті зарплати не конкурентно спроможний в умовах що склались.
+
+15
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:48
#
Я плюс-минус об этом, на и так сокращающемся рынке мы в самом невыгодном положении
+
+30
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:02
#
Фраза «А куда ты денешься с подводной лодки?» максимально четко характеризует то, как отечественная IT индустрия сохранила кадры и опыт…
+
0
JWT
JWT
31 липня 2023, 13:49
#
Я безпосередньо задіяний в роботі в IT з іноземними клієнтами і можу повідомити, що ця фраза підходить більше до того як вони співпрацюють з нами зараз. Вони знають, що нам нікуди діватись і намагаються чавити всі соки. Такого ставлення до 24-го лютого 2022 не було раніше. А з іншого боку маємо завищені очікування у співробітників, які хочуть отримувати тисячі доларів з парою років досвіду, що взагалі неадекватно. От і балансуєш як можеш, розуміючи що скоро можеш просто закритись.
+
0
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:55
#
Для них это плата за риски, у них есть выбор. Не одобряю, но тут ничего личного, просто бизнес. Точно так же и отношения компания — персонал, или бенч или сокращения. К сожалению, системно эта проблема решается только выездом.
+
+22
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2023, 12:54
#
Тут звучала мысль в некоторых топиках что IT нам не нужно потому что делает работу на экспорт …

так что все норм .

да , еженедельно НБУ вливает по 500 лямов на межбанк , так что курс может быть и 36,6 и 50 , и 100 и 200 , в зависимости сколько он сможет вливать вместо денег бизнеса .
+
+22
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 липня 2023, 13:15
#
Тут має місце великий привітусик нашій владі, котрій абсолютно байдуже навіть на ті сектори ескпорту, де з засобів праці потрібні тільки люди, електроенергія і зв’язок. Щоб експорт IT ріс не потрібні ніякі зернові коридори, потрібні лише _працюючі_ механізми бронювання з гарантіями від вищих посадових осіб. ВСЕ! Відключення ее та перебої зі зв’язком індустрія вже для себе вирішила! Через існуючі механізми навіть гіганти ринку змогли забронювати меньше 1% працівників, та ще й існує ризик зі зняттям з них броні. Всі ці ризики чудові відомі кліентам.

На рахунок перспектив, то якщо війна в Україні продовжуватиметься IT має всі шанси двинути коні. Джуни будуть сидіти без роботи та конкурувати за закази на upwork. Якщо війна завершиться, то IT відновить зростання, але короткостроково якість експертизи сильно впаде через від'їзд ключових людей. Всі ж айтішники не поїдуть, максимум виїде третина.
+
+45
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:26
#
Центральной власти наплевать, им нужны пехотинцы, а не экспортеры. Профильное минцифры — сборище клоунов, которое не может (или не хочет) отстоять ничего, ни бронирования, ни командировок. Зима придет, посмотрим и на электричество, и на связь .
Когда закончится — выедут многие, какая там треть. Что тут делать?
+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 13:26
#
Щоб експорт IT ріс не потрібні ніякі зернові коридори, потрібні лише _працюючі_ механізми бронювання з гарантіями від вищих посадових осіб. ВСЕ!

У айті проблеми не через відсутність бронювання, а через відмову замовників від співпраці з компаніями з України. І тут влада може зробити лише одне: забезпечити ЗСУ зброєю щоб ЗСУ забезпечила перемогу після якої страхи замовників підуть в минуле.

Страх цей зʼявився ще восени 2021 коли ні про яку мобілізацію мови не було і навпаки всі (всі на умовному Заході) вважали що Україна буде швидко захоплена Росією, тобто якби їх очікування справдились то зараз вже ніяких бойових дій не відбувалось би.
+
0
Riojas
Riojas
31 липня 2023, 13:30
#
По-вашему страхи заказчиков беспочвенны?
+
+7
nitrolog
nitrolog
31 липня 2023, 13:48
#
Західним замовникам не хочеться наймати тих, кого можуть забрати в армію, IT більшість це чоловіки…
коли були обстріли енергетики тоді наймали тих хто за кордоном
бізнесу в такі ризики не хочеться влізати і наймати того хто може зникнути або хто працює не стабільно
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