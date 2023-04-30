Експорт IT-послуг з України за перший квартал 2023 року становив $1,68 млрд — це на 16% нижче, ніж у першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine, посилаючись на інформацію від НБУ.
Експорт IT-послуг з України впав на 16% — до $1,68 мільярда
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Падіння експорту
За даними профільної Асоціації, схожа ситуація мала місце у 2014 році. Тоді сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції $350−400 млн щокварталу. При цьому 2016 року IT-сектор відновив зростання і до 2022 року його темпи вже досягали 20% щорічно.
У IT Ukeaine відзначили дві головні причини такого падіння. Перша — зростання галузі надвисокими темпами у попередні роки. Друга — кожен перший квартал нового року традиційно має падіння порівняно з першим кварталом попереднього року.
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Зазначається, що такі показники говорять про вихід галузі на усталені показники зростання не буде, як і падіння.
Нагадаємо
За підсумками 2022 року, український експорт IT-послуг зростав до найбільшого показника з моменту існування індустрії в країні.
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