Курс валют на 31 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 31 липня, на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 10 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 3 копійки у купівлі та на 8 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу на 11 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,05−37,80 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,57−37,65, євро — 41,60−41,79 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,28−40,67 грн/євро.

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