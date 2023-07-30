Європейська комісія почала розслідування стосовно американської корпорації Microsoft. Корпорацію підозрюють в порушенні європейських правил конкуренції через об'єднання двох популярних продуктів — Office 365 і Microsoft 365. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft: в чому причина
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Що відомо
Як зазначають в Єврокомісії, розслідування стосується, зокрема продукту Teams, який входить до цих об'єднаних пакетів. Ця програма дозволяє хмарно спілкуватися та співпрацювати, наприклад обмінюватися повідомленнями та файлами, зідзвонюватися, проводити відеозустрічі.
У липні 2020 року компанія Slack Technologies, Inc. подала скаргу проти Microsoft, стверджуючи, що Microsoft незаконно прив’язала Teams до своїх домінуючих програмних пакетів.
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В Єврокомісії стурбовані, що Microsoft може зловживати своїми позиціями на ринку програмного забезпечення, обмежуючи конкуренцію в Європейській економічній зоні щодо продуктів для зв’язку та співпраці.
Зокрема, корпорація може надати Teams перевагу в розповсюдженні, не даючи клієнтам вибирати, включати чи ні доступ до цього продукту, коли вони підписуються на об'єднані пакети Office 365 і Microsoft 365.
Наразі Єврокомісія встановлює, чи дійсно дії Microsoft порушують правила конкуренції ЄС. Комісія вирішила провести поглиблене розслідування, але водночас зазначила, що його результатів може не бути.
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