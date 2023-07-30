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30 липня 2023, 10:22 Читать на русском

КРАІЛ за пів року зафіксувала 750 нелегальних сайтів-казино

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) у першому півріччі 2023 року встановила, що пограти в азартні ігри українці можуть на близько 750 вебсайтах, які використовуються майже 500 брендами. Про це повідомив голова комісії Іван Рудий, пише Ліга.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) у першому півріччі 2023 року встановила, що пограти в азартні ігри українці можуть на близько 750 вебсайтах, які використовуються майже 500 брендами.

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Водночас легальних ліцензованих операторів азартних ігор в країні півтора десятка.

За словами Івана Рудого, загалом в період з січня 2022 року до березня 2023 року КРАІЛ виявила та передала до правоохоронних органів інформацію про майже 1800 вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій, зокрема дзеркала цих вебсайтів

Рудий зазначив, що за результатом опрацювання наданої інформації БЕБ, в межах повноважень, КРАІЛ звернулась до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з вимогою заблокувати доменні імена нелегальних організаторів азартних ігор.

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Він додав, що загалом потрібно створити такі умови, щоб через переслідування правоохоронних органів та застосування санкцій працювати «вчорну» стало невигідно.

«Тобто, щоб ресурс, який залучений та використовується для реалізації „схем“ та „відмивання грошей“ був нерентабельний у порівнянні з прибутком від законної діяльності. За таких обставин всі свідомо перейдуть у легальну площину», ― пояснив голова КРАІЛ.

Джерело: Мінфін
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