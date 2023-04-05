За перший квартал гральний бізнес поповнив держбюджет на 522 мільйона — голова КРАІЛ

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) спрямувала до держбюджету понад 522 млн грн за перший квартал. Це на 62% більше від запланованої суми в 322 млн грн. Про це повідомив голова КРАІЛ Іван Рудий у фейсбуці.

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Поповнення бюджету

За словами голова КРАІЛ, 522 млн грн — це сплата виключно за ліцензії без врахування податків.

«Тут навіть фахівцем не треба бути, щоб зрозуміти, що реформа працює. А кількісні показники є підтвердженням ефективності роботи Комісії, що забезпечує стабільну підтримку економіки України», — заявив Рудий.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за словами першого заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка, гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд у вигляді ліцензійних і податкових платежів.