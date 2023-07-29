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29 липня 2023, 12:20 Читать на русском

Економічні настрої в єврозоні знижуються третій місяць поспіль

Індикатор економічних настроїв в Єврозоні знизився третій місяць поспіль — до 94,5 у липні 2023 року, що є найнижчим показником з жовтня минулого року і нижче ринкових очікувань на рівні 95,0. Про це повідомляє Trading Economics.

Індикатор економічних настроїв в Єврозоні знизився третій місяць поспіль — до 94,5 у липні 2023 року, що є найнижчим показником з жовтня минулого року і нижче ринкових очікувань на рівні 95,0.
Фото: depositphotos.com

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Причина зниження

Це зниження стало наслідком агресивної жорсткості політики Європейського центрального банку в поєднанні зі стабільно високими темпами інфляції, які почали даватися взнаки, говорять аналітики.

Зокрема, погіршилися настрої серед виробників (-9,4 проти -7,3 у червні), постачальників послуг (5,7 проти 5,9) та будівельників (-3,1 проти -2,4), тоді як настрої серед торговців (-4,5 проти -5,9) та споживачів (-15,1 проти -16,1) поліпшились.

Читайте: ЄЦБ знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки

З погляду цін, індекс споживчих інфляційних очікувань у липні знизився до 4,8, що є найнижчим показником із жовтня 2015 року, тоді як індекс очікуваних відпускних цін виробників знизився до 3,4, що є найнижчим показником з листопада 2020 року.

Серед найбільших економік єврозони індекс ESI помітно погіршився у Франції (-2,3 пункти), Німеччині (-2,1) та меншою мірою в Нідерландах (-0,9).

Нагадаємо

27 липня Європейський центральний банкпідвищив усі три ключові відсоткові ставки на 0,25 процентного пункту. Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами — до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,50%.

Джерело: Мінфін
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