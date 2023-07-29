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29 липня 2023, 11:16 Читать на русском

Кількість кібератак, пов’язаних із прихованим майнінгом, зросла на 399% у 2023 році — дослідження

В першій половині 2023 року у світі було зафіксовано 322 мільйони кібератак, пов’язаних із прихованим майнінгом криптовалют, також відомим як криптоджекінг. Згідно з дослідженням, проведеним провідною компанією з кібербезпеки SonicWall, це на 399% більше, ніж у попередньому році,пише Cryptomisto.

В першій половині 2023 року у світі було зафіксовано 322 мільйони кібератак, пов’язаних із прихованим майнінгом криптовалют, також відомим як криптоджекінг.
Фото: mind.ua

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Що таке криптоджекінг

Криптоджекінг — це зловмисна дія, в якій заражений пристрій використовується для прихованого криптомайнінгу.

Аналітики пояснюють зростання популярності криптоджекінгу тим, що все більше компаній відмовляються платити викуп хакерам за відновлення доступу до своїх скомпрометованих систем.

Серед причин зростання популярності криптоджекінгу серед хакерів аналітики також назвали посилення діяльності правоохоронних органів та посилення санкцій.

Читайте: Експерти назвали суму криптодонатів для України з початку війни

SonicWall зазначає, що кіберзлочинці розширюють коло своїх цілей, переходячи від приватних осіб до державних і муніципальних органів, роздрібних мереж, авіакомпаній і навіть освітніх установ.

Експерти з кібербезпеки стверджують, що у Великобританії кількість атак зросла на приголомшливі 479% лише за один рік, тоді як у Сполучених Штатах було зафіксовано 214 мільйонів подібних інцидентів, що свідчить про зростання на 340%.

Як наслідок, зловмисники та уряди країн, що потрапили під санкції, накопичили величезну кількість біткоїнів, повідомляє SonicWall.

Джерело: Мінфін
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