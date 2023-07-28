Експерти назвали суму криптодонатів для України з початку війни

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна зібрала пожертвувань на суму $225 млн лише у криптовалютах. Про це йдеться у новому звіті аналітичної компанії Crystal Blockchain, опублікованому ексклюзивно для CoinDesk.

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Зазначається, що у червні 2022 року загальна сума пожертвувань у криптовалюті склала близько $135 млн, що свідчить про те, що користувачі криптовалюти по всьому світу підтримували Україну протягом усього минулого року.

Проте з кінця 2022 року щомісячні суми пожертв залишалися на колишньому рівні, і з травня минулого року вони ніколи не становили понад $10 млн на місяць.

«Березень 2022 року був найпліднішим місяцем для пожертвувань, оскільки війна лише розпочалася, а глобальна підтримка допомоги Україні була найсильнішою», — йдеться у повідомленні.

За даними Crystal Blockchain, гуманітарні ініціативи залучають більше пожертвувань, ніж збір коштів для армії. Українські фонди зібрали близько $134 млн у криптовалюті для гуманітарних потреб, а на військові кампанії задонатили $91 млн.

Пожертви у криптовалютах

Більшість пожертвувань ($83 млн) надійшли у вигляді USDT, трохи менше було в ефірі ($79 млн). Пожертвування в біткоїнах склали $41 млн. Також донати надходили у Binance USD (BUSD), Polkadot (DOT) та інших монетах.

Пожертвування окупантам

Тим часом російські військові та воєнізовані формування також використовують криптовалюту для отримання певної матеріальної підтримки від росіян та тих, хто співчуває за кордоном.

За даними Crystal Blockchain, криптовалютні пожертвування для російських збройних сил склали лише близько $2 млн у криптовалюті.

Експерти Chainalysis у лютому виявили пожертвування російським військовим частинам та пропагандистським ресурсам на $5,4 млн, а Binance повідомила CoinDesk про такі донати на суму понад $7,2 млн.